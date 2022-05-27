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Spor Hafta sonu hangi liglerde maçlar var? 28 Mayıs Cumartesi günün maçları:
Spor

Hafta sonu hangi liglerde maçlar var? 28 Mayıs Cumartesi günün maçları:

Futbolda profesyonel liglerin pek çoğu tamamlandı. Futbolseverler ise bu hafta sonu yani 28-29 Mayıs tarihlerinde hangi maçları izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, bu hafta sonu kimin maçı var? 28 Mayıs günün maçları | Bu hafta hangi takımların maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-05-27 23:41:00 -
Hafta sonu hangi liglerde maçlar var? 28 Mayıs Cumartesi günün maçları:

Başta Süper Lig olmak üzere pek çok ligde sezon sona erdi. Hafta sonu maç izlemek isteyenler ise hangi liglerde kimlerin maçları olduğunu araştırıyor.

Hafta sonu hangi liglerde maçlar var? 28 Mayıs Cumartesi günün maçları:

28 Mayıs Cumartesi

Şampiyonlar Ligi finali

22.00 Liverpool-Real Madrid      TV 8, Exxen, CBC Sports

Avustralya A Ligi final

12.45 Melbourne City-Western UnitedbeIN Sports 2, Bilyoner

İsveç Allsvenskan

16.00 Göteborg-GIF Sundsvall   Bilyoner

16.00 Mjallby-Kalmar    Bilyoner

18.00 Hacken-IK Sirius   Bilyoner

29 Mayıs Pazar

TFF 1.Lig play-off yarı final rövanş

15.30 Bandırmaspor-Eyüpspor  TRT Spor, beIN Sports 1, beIN Max 1

18.00 İstanbulspor-BB Erzurumspor       TRT Spor, beIN Sports 1, beIN Max 1

Fransa Play-off

20.00 Saint-Etienne-Auxerre      beIN Sports 3, Bilyoner

TFF 2.Lig play-off

21.00 Karacabey BLD-Bordumspor A Spor

 

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