Hafta sonu hangi liglerde maçlar var? 28 Mayıs Cumartesi günün maçları:
Futbolda profesyonel liglerin pek çoğu tamamlandı. Futbolseverler ise bu hafta sonu yani 28-29 Mayıs tarihlerinde hangi maçları izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, bu hafta sonu kimin maçı var? 28 Mayıs günün maçları | Bu hafta hangi takımların maçı var?
Başta Süper Lig olmak üzere pek çok ligde sezon sona erdi. Hafta sonu maç izlemek isteyenler ise hangi liglerde kimlerin maçları olduğunu araştırıyor.
Hafta sonu hangi liglerde maçlar var? 28 Mayıs Cumartesi günün maçları:
28 Mayıs Cumartesi
Şampiyonlar Ligi finali
22.00 Liverpool-Real Madrid TV 8, Exxen, CBC Sports
Avustralya A Ligi final
12.45 Melbourne City-Western UnitedbeIN Sports 2, Bilyoner
İsveç Allsvenskan
16.00 Göteborg-GIF Sundsvall Bilyoner
16.00 Mjallby-Kalmar Bilyoner
18.00 Hacken-IK Sirius Bilyoner
29 Mayıs Pazar
TFF 1.Lig play-off yarı final rövanş
15.30 Bandırmaspor-Eyüpspor TRT Spor, beIN Sports 1, beIN Max 1
18.00 İstanbulspor-BB Erzurumspor TRT Spor, beIN Sports 1, beIN Max 1
Fransa Play-off
20.00 Saint-Etienne-Auxerre beIN Sports 3, Bilyoner
TFF 2.Lig play-off
21.00 Karacabey BLD-Bordumspor A Spor