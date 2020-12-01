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Gündem Hafta sonu ekmek arabaları satış yapacak mı? | Hafta sonu fırınlar açık mı?
Gündem

Hafta sonu ekmek arabaları satış yapacak mı? | Hafta sonu fırınlar açık mı?

Hafta sonu mahalleye ekmek arabası gelir mi? | Fırınlar kaça kadar açık? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da uygulanmaya başlayan tedbirlere yenileri eklendi. Hafta içi ve hafta sonu 81 ilde kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Nisan-haziran aylarında olduğu gibi hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar daha önce olduğu gibi ekmek arabalarının mahallelerde sokaklarda satış yapıp yapmayacağını merak ediyor. Hafta sonu fırınlar açık olacak mı? | Fırın arabaları sokaklara gelecek mi? | Ekmek satışı sokakta yapılacak mı? | Ekmek arabaları mahalleri dolaşacak mı? | Ekmek arabası olmayacak mı? | Hafta sonu fırına gitmek serbest mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:02:00 -
Hafta sonu ekmek arabaları satış yapacak mı? | Hafta sonu fırınlar açık mı?

Cumartesi günü fırınlar çalışacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde önemli yasaklar alındı. Hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar hafta sonu yasakları sırasında markete fırına bakkala gidip gidemeyeceklerini araştırıyor. Peki, Pazar günü fırınlar açık mı?

Hafta sonu ekmek arabaları satış yapacak mı? | Hafta sonu fırınlar açık mı?

İçişleri Bakanlığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede hafta sonları istisna kapsamın dışında olan çalışanlar ve işletmeler belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

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