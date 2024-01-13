  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik!
Ekonomi

Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik!

Yeniakit Publisher
2024-01-13 12:38:00 -
Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik!

Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre değişiklik gösteriyor. ABD enflasyon rakamları beklentilerden yüksek gelirken piyasalarda da hareketlilik gözlemlendi. Altının ons değerinden destek gören altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. İşte, 13 Ocak 2024 hafta sonu Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre değişiklik gösteriyor. ABD enflasyon rakamları beklentilerden yüksek gelirken piyasalarda da hareketlilik gözlemlendi. Altının ons değerinden destek gören altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. İşte, 13 Ocak 2024 hafta sonu Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

Altın fiyatları haftanın son günü olan 12 Ocak Cuma günü yükseliş yakaladı. Ortadoğu'da artan gerilimin güvenli limana olan talebi artırmasından destek alan altın fiyatları yükselişe geçti. Beklentilerden yüksek gelen ABD enflasyon verileri altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. İşte, 13 Ocak 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...

13 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.981,09 TL

Satış: 1.981,47 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.169,75 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Satış: 3.239,70 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 6.319,68 TL

Satış: 6.479,40 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 12.678,99 TL

Satış: 12.918,18 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.863,37 TL

1.981,27 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

12.678,99 TL

12.918,18 TL

2 bin 317 ton altın keşfedildi! Her yerden fışkırıyor
2 bin 317 ton altın keşfedildi! Her yerden fışkırıyor

Dünya

2 bin 317 ton altın keşfedildi! Her yerden fışkırıyor

Patatesle her gün evde altın üretiyorlar! İnternette görüp denediler, başarılı sonuç verdi
Patatesle her gün evde altın üretiyorlar! İnternette görüp denediler, başarılı sonuç verdi

Ekonomi

Patatesle her gün evde altın üretiyorlar! İnternette görüp denediler, başarılı sonuç verdi

Gram ve çeyrek kendine yer arıyor! Altında veri düşük hareketlilik yatay
Gram ve çeyrek kendine yer arıyor! Altında veri düşük hareketlilik yatay

Ekonomi

Gram ve çeyrek kendine yer arıyor! Altında veri düşük hareketlilik yatay

9 ekonomistin analizlerini derledik! Bu haberi okumadan sakın ama sakın altın, dolar almayın
9 ekonomistin analizlerini derledik! Bu haberi okumadan sakın ama sakın altın, dolar almayın

Ekonomi

9 ekonomistin analizlerini derledik! Bu haberi okumadan sakın ama sakın altın, dolar almayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23