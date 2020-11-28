  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?
Gündem

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? | Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için 20 Kasım’dan itibaren uygulanmaya başlayan yeni kararlar alındı. Vatandaşlar vaka sayıları azalmazsa yeni kararlarının alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı olur mu? | 15 gün tam kapama olur mu? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:08:00 -
Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgınında bireysel tedbirlerin göz ardı edilmesiyle birlikte vakalar katlanarak arttı. Hal böyle olunca Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle Kabine Toplantısı’nda yeni kararlar alındı. 20 Kasım Cuma gününden itibaren hafta sonu sokağa çıkma yasakları, yüz yüze eğitimin durdurulması gibi uygulamalar başladı. Vatandaşlar daha sert tedbirlerin gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi günler?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz yeni kısıtlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, “Bireysel tedbirler bir yerde yetersiz kalırsa, kamusal tedbirler alınması gerekebilir. Kamusal önlemler zaten geçtiğimiz cuma akşamından itibaren devreye girmeye başladı. Ama bu kamusal önlemler halihazırdaki durumu ile hastalığın yayılmasını kontrol altına alamazsa o zaman daha sert tedbirlerin de aşamalı olarak gündeme gelmesi söz konusu olur. Bunları da birçok işletme ve saat aralığı için düşünebiliriz" dedi.

Kayıpmaz cuma gününü önemine dikkat çekti ve “Bireysel tedbirlerin yetersiz geldiği noktada kamusal daha sert tedbirler her an için hızlıca devreye sokulabilir. Önümüzdeki günler bununla ilgili belirleyici olacak. Önümüzdeki cumaya kadar seyir daha net şekilde ortaya konmuş olur" diye konuştu. 

Koronavirüs nasıl bitecek? | Koronavirüs 2021'de biter mi?
Koronavirüs nasıl bitecek? | Koronavirüs 2021'de biter mi?

Korona Virüs

Koronavirüs nasıl bitecek? | Koronavirüs 2021'de biter mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeş ülke bu kez şaşırttı: Pakistan'dan Esed rejimine şoke eden yardım!
Dünya

Kardeş ülke bu kez şaşırttı: Pakistan'dan Esed rejimine şoke eden yardım!

Pakistan yönetiminin Esed rejimine bir ay içinde ikinci yardım paketini gönderdiği bildirildi.

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!
Medya

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!

Habertürk ekranlarında canlı yayın sırasında bir çalışan stüdyoya girdi. Canlı yayına girdiğini fark eden çalışan hızlı adımlarla uzaklaşmay..
E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesinin nasıl alındığı araştırılıyor. Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 82..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay