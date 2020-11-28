Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgınında bireysel tedbirlerin göz ardı edilmesiyle birlikte vakalar katlanarak arttı. Hal böyle olunca Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle Kabine Toplantısı’nda yeni kararlar alındı. 20 Kasım Cuma gününden itibaren hafta sonu sokağa çıkma yasakları, yüz yüze eğitimin durdurulması gibi uygulamalar başladı. Vatandaşlar daha sert tedbirlerin gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi günler?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz yeni kısıtlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, “Bireysel tedbirler bir yerde yetersiz kalırsa, kamusal tedbirler alınması gerekebilir. Kamusal önlemler zaten geçtiğimiz cuma akşamından itibaren devreye girmeye başladı. Ama bu kamusal önlemler halihazırdaki durumu ile hastalığın yayılmasını kontrol altına alamazsa o zaman daha sert tedbirlerin de aşamalı olarak gündeme gelmesi söz konusu olur. Bunları da birçok işletme ve saat aralığı için düşünebiliriz" dedi.

Kayıpmaz cuma gününü önemine dikkat çekti ve “Bireysel tedbirlerin yetersiz geldiği noktada kamusal daha sert tedbirler her an için hızlıca devreye sokulabilir. Önümüzdeki günler bununla ilgili belirleyici olacak. Önümüzdeki cumaya kadar seyir daha net şekilde ortaya konmuş olur" diye konuştu.