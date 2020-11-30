Hafta içi sokağa çıkma saatleri | Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta içi sokağa çıkmak yasak mı? Kabine Toplantısı 30 Kasım Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantısında pek çok önemli karar alındı. Sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında yeni karar verildi. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi günler olacak? | Sokağa çıkma yasağı saatleri | Sokağa çıkma yasağı hafta içi olacak mı?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öncelikle temizlik maske mesafe kurallarına uymalarını rica ediyorum. Belirlediğimiz salgın tedbirlerine uyulmasına istiyoruz. Mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını istiyoruz. En etkili tedbir kendimizi korumak mevsimsel grip ve soğuk algınlığının artması sağlık çalışanlarının yükünü artırdı. 83 milyon hep beraber seferberlik ruhuyla hizmet etmeliyiz. Vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden aşıya ulaşacaktır. Gelecek aydan itibaren sağlık çalışanlarının aşılanması başlayacak” dedi.
Hafta içi sokağa çıkma saatleri | Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulayacağını belirtti. 1 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Hafta sonları ise Cuma akşamı 21.00’de başlayan yasak pazartesi sabah 05.00’te sona erecek.