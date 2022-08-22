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Gündem Hafriyat kamyonu kazası: 4 kişi öldü
Gündem

Hafriyat kamyonu kazası: 4 kişi öldü

Batman'ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında otomobille hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada, Irak uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 19:54:00 -
Hafriyat kamyonu kazası: 4 kişi öldü

Hasankeyf Köprüsü girişinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı otomobille, 21 AAL 22 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 2 kişi olay yerinde ikisi de kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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