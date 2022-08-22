Hafriyat kamyonu kazası: 4 kişi öldü
Batman'ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında otomobille hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada, Irak uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Hasankeyf Köprüsü girişinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı otomobille, 21 AAL 22 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 2 kişi olay yerinde ikisi de kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.