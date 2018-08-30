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Hafriyat kamyonu devrildi: 2 kişi yaralandı

Şile'de Avcıkoru Köprüsünün altında hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyon şoförü ile o sırada köprü altında lastiğini kontrol eden başka bir hafriyat kamyonu şoförü yaralandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 18:23
Hafriyat kamyonu devrildi: 2 kişi yaralandı

Kaza, Şileyolu Avcıkoru Köprü altında meydana geldi. İddialara göre 34 JN 5669 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Mustafa Soylu köprü altına hızlı girince direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon devrildi. Bu sırada köprü altında kamyonun lastiğini kontrolden eden İbrahim Etik devrilen kamyondan sıçrayan taş ve topraklardan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Yaralanan iki kamyon sürçüşü de ambulanslarla hastaneye kaldrıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları ve arkadaşları arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik jandarmanın araya girmesiyle büyümeden önlendi. Kazayı gören bir vatandaş, “Kamyon köprü altına hızlı girince virajı almayarak devrildi. Bu sırada lastiğini kontrolden eden başka bir kamyon sürücüsü de dökülen hafriyattan yaralandıö diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 18:23
  1. istanbul
  2. şile
  3. trafik kazası
  4. harfiyat kamyonu

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