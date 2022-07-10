Hafriyat kamyonları su altında kaldı

İstanbul'da geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle kentin farklı noktalarında su baskınları, kazalar ve yollarda çökmeler meydana geldi.

Yağışın etkisiyle Güngören Belediyesi tarafından yapımı süren Mareşal Çakmak Otoparkı inşaatı, içerisindeki iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla birlikte sular altında kaldı.

Otopark inşasındaki suyun tahliyesi için çalışmalar başlatıldı.

Evdeki suyu leğenlerle boşaltmaya çalıştılar

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, bir evi su bastı. Evdeki sular, leğenlerle boşaltılmaya çalışıldı.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi Başaran Sokak'ta ise yoğun yağış sebebiyle çökme meydana geldi.

Kentte, yağışın etkisiyle maddi hasarlı kazalar da yaşandı.

İmamoğlu ortadan kayboldu

"Her şey çok güzel olacak" yalanıyla vatandaşları kandıran ve İBB'nin başına geçen CHP'li Ekrem İmamoğlu mega kenti etkisi altına alan sağanak yağışlarda da ortadan kayboldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilçe belediye başkanları sahada ekiplerle birlikte olurken kar yağısında İstanbulluları esarete terk ederek İngiliz Büyükelçisi Chilcott ile rakı balık keyfi yapan İmamoğlu şu ana kadar yağışla ilgili açıklama ve paylaşım yapmadı.