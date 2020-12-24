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Gündem Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe
Gündem

Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe

Şırnak-Cizre'de terör örgütü PKK'nın çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında 5 sene sonra toprağa gömülü hafıza kartı bulundu. Deşifre edilen karttaki fotoğraflardan yola çıkan ekipler 10 kişiyi enseledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:36:00 -
Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe

Şırnak-Cizre'de terör örgütü PKK'nın çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında 5 sene sonra toprağa gömülü hafıza kartı bulundu. Deşifre edilen karttaki fotoğraflardan yola çıkan ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı.

'Çukur'un hafızası, toprağa gömülü SD karttan çıktı. Hafıza kartında bulunan fotoğraflardaki teröristler tek tek tespit edildi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'nın gizli şehir yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

5 sene sonra bulundu

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik araştırma başlattı. 5 yıl önceki çukur olayları sırasında yıkılan sözde karargah binasında da inceleme yapıldı. Molozlar arasında toprağa gömülü hafıza kartı bulundu.

Yüzlerce fotoğraf teknik müdahale ile kurtarıldı

Bilişim uzmanlarının çalışmaları aylar sürdü. Karttaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı.

Eli silahlı teröristlerin bulunduğu fotoğraflar kare kare incelendi. Bölücü terör örgütü PKK'nın gizli şehir yapılanmasına bağlı eylemciler tespit edildi.

Çukur eylemlerine katılan ve bu anlarda silahlarıyla poz veren teröristlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi enselendi.

Hafıza kartındaki fotoğraflara yönelik polisin teknik incelemesi hala devam ediyor.

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