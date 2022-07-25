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Medya Hafız yazar, Demirtaş'ı yere göğe koyamadı! Yazıklar olsun size
Medya

Hafız yazar, Demirtaş'ı yere göğe koyamadı! Yazıklar olsun size

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde de Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan iyice zıvanadan çıktı. Hafız olduğunu iddia eden Ocaktan, terör örgütü PKK'nın güdümündeki HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı yere göğe koyamadı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 10:03:00 -
Hafız yazar, Demirtaş'ı yere göğe koyamadı! Yazıklar olsun size

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde de Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan iyice zıvanadan çıktı. Hafız olduğunu iddia eden Ocaktan, terör örgütü PKK'nın güdümündeki HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı yere göğe koyamadı. İşte o skandal yazının ilgili bölümü:

"Neredeyse bütün siyasi partilerin, HDP’ye PKK ile arasına mesafe koyması çağrısı yaptığı bir ortamda Selahattin Demirtaş’ın sözlerine de kulak vermek gerekmez mi?

Partisiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’nde kapatılma davasının sürdüğü, onlarca seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atandığı ve beş yılı aşkın bir süredir cezaevinde bulunan Demirtaş epey bir süredir çok önemli mesajlar veriyor."

 

 

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