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Aktüel Hafız kız kazada hayatını kaybetti!
Aktüel

Hafız kız kazada hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-02-14 17:59:00 -
Hafız kız kazada hayatını kaybetti!

Hukuk fakültesi öğrencisi Zeynep Cilan, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Başakşehir’de bulunan İbn-i Haldun Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Zeynep Cilan, okul önünde bulunan caddeden yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Ordu Caddesi’nde gerçekleşti. İbn-i Haldun Üniversitesinin önünde bulunan caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan İngilizce Hukuk bölümü ikinci öğretim öğrencisi Zeynep Cilan, yolda seyir halinde olan bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi. Polis, olayla alakalı çalışma başlattı.

Öğrenciler isyan etti "Işık, yaya geçidi, üst geçit hiçbir önlem yok"

Gerçekleşen kaza sonrasında sabah saatlerinde üniversite bahçesinde toplanan öğrenciler duruma tepki gösterdi. Okul yoluna bağlantı olan ve İETT duraklarının da bulunduğu kazanın gerçekleştiği Ordu Caddesi’nde özellikle akşam okula gelmek zorunda kalan öğrenciler için hiçbir aydınlatma, yaya geçidi veya üst geçit önlemi olmaması öğrencilerin tepkilerine neden oldu. Kampüs bahçesinde toplanan öğrenciler ellerine İBB’ye tepki içeren afişlerde alarak yürüyüş yaptı.

Üniversiteli genç kız toprağa verildi

Başakşehir'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeynep Cilan (18) son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik Kaynarca Merkez Camisi'nde düzenlenen cenazeye genç kızın ailesi, yakınları, İbn Haldun Üniversitesi'nden arkadaşları ve hocaları katıldı.
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Baba Yusuf Cilan cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Zeynep Cilan'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İbn-i  Haldun Üniversitesi'nden açıklama geldi

İbn-i Haldun Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Hukuk Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencimiz Zeynep Cilan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve mansuplarımıza sabır diliyoruz. Başımız sağolsun" denildi.

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