Hafız doktor Selman ameliyatta yaşadığı ilginç hikayeyi anlattı

Saint-Joseph okulundan Türkiye'nin tek endoskopi uzmanlığına uzanan hafız doktor Salih Selman, başından geçen bir hikayeyi anlattı. Hafızlık için Türkiye'ye gelen Cezayirli bir çocuğa yaptığı ameliyatı anlatan doktor Selman, sözleriyle ağızları açık bıraktı.

Cezayirli hafızlık öğrencisi

Bir gün kendisinin 'hasta biri var' denilerek bir Kur'an kursundan çağrıldığını söyleyen hafız doktor Selman, gittiğinde Cezayirli bir çocuğun kasığından bağırsağın çıktığını ve fıtık teşhisi koyduğunu söyledi. 4-5 saat içinde dikilmemesi durumunda bağırsakların kullananılamaz durumda olduğunu belirten Selman, çocuğun hemen hastaneye kaldırılması gerektiğini belirterek, çocuktan kendisi için para almayacağını, sadece hastane ücretini ödemesi durumunda ameliyatı gerçekleştirebileceğini söyledi.

Bağırması gerekiyorken Kur'an okuyordu

Çocuğun hemen hastaneye kaldırıldığını aktaran Selman, hastaneye gittiğinde ise şaşkına çeviren bir manzarayla karşılaştığını ifade etti. Normalde ağrıdan bağırması gereken çocuğun hastanede Kur'an okuduğunu çocuğa nasıl okuyabildiğini sorduğunda ise çocuğun 'Hocam okudukça ağrım azalıyor' dediğini söyledi. Kur'an okumasını çok beğenen doktor Salih Selman, çocuğa 'Seni bayıltmasak, sadece o bölgeyi uyuştursak o sırada Kur'an okur musun? dedim. Hocam ne diyorsun ben Türkiye'ye uyumaya gelmedim ki dedi. Ameliyatta ben okurum dedi." cevabını verdi.

Doktorlar personeller kapıda dinledi

Ardından o bölgenin uyuşturulmasıyla ameliyata başlayan doktor Selman, "Doktorlar personeller dediler ki; Ameliyathanenin kapısını açık tutun biz dinleyelim. Ben 1 saat 45 dakika ameliyat yaptım. Çocuk hiç susmadı." dedi.