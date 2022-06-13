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Yerel Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Yerel

Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler ile Mesut K, Aytekin Ö. ve Eyüp Ç. ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 20:14:00 -
Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Begüm O. idaresindeki 41 PR 600 plakalı otomobil ile Esat Ö. yönetimindeki 59 ADR 012 plakalı hafif ticari araç Sultanköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Mesut K, Aytekin Ö. ve Eyüp Ç. ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı.

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