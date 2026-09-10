Hadrianopolis'te yaklaşık 1600 yıllık saray kompleksinin mozaikleri restore edildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde, 2025 yılında gün yüzüne çıkarılan yaklaşık bin 600 yıllık saray kompleksinin kabul salonundaki mozaiklerin restorasyonu tamamlandı.

"Karadeniz'in Zeugması" olarak anılan ve Geç Kalkolitik, Roma ile Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, İHA muhabirine, kentin İç Kale olarak adlandırılan bölgesinde 2025 yılında tespit edilen ve kabul ya da misafir salonu olarak değerlendirilen "triklinum" alanındaki mozaiklerin restorasyonunun 2026 yılı itibarıyla tamamlandığını söyledi.

Yaklaşık 3-4 ay süren çalışmalarda mozaikler sağlamlaştırıldı, eksik bölümler tamamlandı, boşluklar uygun malzemelerle dolduruldu. Çelikbaş, dönem dönem değişmekle birlikte yaklaşık 12-13 kişilik uzman restoratör ekibinin görev yaptığını kaydetti.

Restorasyonun yanı sıra mozaiklerin yağış ve kış şartlarından korunması amacıyla gerekli önlemler de alındı. Çelikbaş, "Böylece mozaikler ziyaretçilerin görebileceği ve sergilenebileceği bir duruma getirildi" dedi.

"Düzenli bakım ve denetim gerektiriyor"

Çelikbaş, mozaiklerle ilgili çalışmaların restorasyonla birlikte tümüyle sona ermediğini belirterek şunları söyledi: "Mozaikler, restorasyon sonrasında da düzenli bakım ve denetim gerektiren önemli sanat eserleri. Bu nedenle her yıl alanda kontrollerin yapılması ve gerektiğinde restoratörler tarafından müdahalelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor."

Kazı ekibi alanı "Saray Kompleksi" olarak adlandırıyor. Çelikbaş, yapının gerçekten bir saraya ait olduğuna yönelik tahminde bulunduklarını, söz konusu bölümün triklinum, yani kabul veya misafir salonu olduğu yönünde ise güçlü değerlendirmeler bulunduğunu dile getirdi.

Yapının tespitinde jeoradar çalışmalarından da yararlanıldı. Çelikbaş, önümüzdeki yıllarda kazı alanının genişletilerek yapının diğer bölümlerinin de ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Milattan sonra 4. yüzyıla tarihlendirilen yapının yaklaşık bin 600 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Çelikbaş, mozaiklerin özgün desen ve motifler taşıdığını, çalışmalar sırasında literatürde daha önce örneğine rastlanmamış iki farklı motifin tespit edilmesinin alanın arkeolojik ve sanatsal önemini artırdığını sözlerine ekledi.