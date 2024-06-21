Hadi oradan! “Tok”ların avukatı fena saçmaladı

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili yargılamada tutukluluk halinin devamına karar verildi. ABD’deki duruşmadan ise çok ilginç detaylar ortaya çıktı.

İyice mide bulandıran bir hal alan davada avukat, Cihantimur’u kurtarabilmek adına Türkiye’yi lekelemeye başladı. Türkiye’den kaçmanın kolay olduğunu savunarak büyük tepkiye neden olan avukat, aynı zamanda katilin Türkiye’ye iade edilmesi durumunda can güvenliğinin olmadığını ileri sürdü.

Gazeteci Emrullah Erdinç de duruşmada yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla şu şekilde anlattı:

“Timur Cihantimur’un yargılandığı duruşmada neler yaşandığını çok kısa özetleyebilirim aslında size! Cihantimur’un avukatı şöyle bir cümle kullandı hakime; “yalvarıyorum size bu genç adamı serbest bırakın! Yalvarıyorum size bu genç adamı kefaletle bırakın biz kaçmayacağının garantisini sizlere veriyoruz” konuşmasını gerçekleştirdi. Onun karşılığında ABD Adalet Bakanlığı’nın da bu dava için atamış olduğu bir avukat vardı. Buraya baktığımızda da gerçekten de en güzel şekilde iddia makamı olarak Türkiye’yi savundu diyebiliriz.

“Babası çok güçlü çok parası var! Kaçacaklardır!”

O da şu şekildeydi: “Bu kişiler kaçmaya meyillidir. Her zaman da kaçacaklardır. Daha öncesinde Annesi ile kaçıyordu. Şimdi de babası çok güçlü çok parası var. Babası sahip olduğu bu para ile birlikte çok rahat bir şekilde kaçırabilir.” Avukatın savunması da bu şekilde oldu ve daha doğrusu karşı tarafın savunmasını bu şekilde çökertti diyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Her türlü garantiyi veriyoruz”

Sonrasına da yine konuşmalarına devam etti avukat ve kurgusu şu şekildeydi: “Bu çocuk annesi üzerinden kaçtı ve aslında kaçma niyeti hiçbir zaman olmadı. Buraya geldi eğitim hayatına devam edecekti okul tuttular ve yerleşti buraya. Eğitim hayatına devam etmek istiyor” diye belirttiler. Ve babası ile ilgili ekonomik durumunun çok iyi olduğunu babası istediğiniz zaman istediğiniz kefaleti buraya ödeyebileceğini ve Boston’da iki evinin bulunduğunu söyleyerek ben her türlü garantiyi size veriyorum kesinlikle kaçmayacaktır diye belirtti.

“Türkiye’ye iade edilirse can güvenliği yok”

Daha sonrasında konuşmaya diğer avukat devam etti ve sanık Türkiye’ye eğer iade edilirse hem cezaevi koşulunda hem de normal hayatında bu çocuğun artık can güvenliği yoktur. Hem de ABD vatandaşıdır. Can güvenliğini korumamız için kesinlikle burada kalması gerekiyor.”