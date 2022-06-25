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Gündem Haddini bil, “hergele!” Ahmet Hakan’dan İsmailağa’ya inanılmaz benzetme
Gündem

Haddini bil, “hergele!” Ahmet Hakan’dan İsmailağa’ya inanılmaz benzetme

Müslümanlarla birlikteyken parayı seçip sekülerlerin “hergelesi” haline gelen Ahmet Hakan şaşırtmayan rezil yazılarına devam ediyor. Her kesime yaranmaya çalıştığı ikili tavırlarıyla tanınan Ahmet Hakan, İsmailağa Cemaati hakkında rezil bir benzetme yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 12:22:00 - 2022-06-25 13:32:11
Haddini bil, "hergele!" Ahmet Hakan’dan İsmailağa’ya inanılmaz benzetme

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bir kişi veya grup hakkında hem eleştirel hem de destekler nitelikte yazdığı ikiyüzlü yazılarıyla tanınıyor. Birisini hem öven hem de gömen ve böylece herkese yaranmaya çalışan Ahmet Hakan, son olarak İsmailağa Cemaati ile ilgili saçma sapan bir yazı kaleme aldı.

Cemaatin devlete vs. sızma çabasının olmadığını söyleyerek över gibi görünen Ahmet Hakan, yazısının rezil bir ifadeyle bitirdi. Ahmet Hakan, İsmailağa Cemaati’nin, ABD’de faaliyet gösteren Hristiyan bir cemaat olan Amişlere benzediğini savundu.

“Hergele”nin bugünkü yazısının ilgili bölümü:

 *
- Kendine özgü bir cemaattir. Hiçbir cemaate benzemez.

*

- Şekle, kıyafete özel önem verirler ve bu konuda bir hayli katıdırlar. Hiç taviz vermezler.

*

- Sakal, cübbe, çarşaf... Bunları şart koşarlar.

*

- Kadınların sosyal hayatta yer almaması görüşünü benimserler.

*

- On yıllardır vardırlar ve bilhassa Fatih’in Çarşamba semtine damga vurmuşlardır.

*

- Cemaat’e giren, yeni bir hayat tarzını benimsemiş olur. Bu açıdan çok radikal bir karardır Cemaat’e girmek.

*

- Kendi sistemleri içinde talebe yetiştirmeye çalışırlar.

*

- Tabii ki bir cemaat hiyerarşisi vardır. Ama bu hiyerarşi çok gevşektir ve çok belirsizdir.

*

- Disiplinli ve katı bir kurumsal yapıları yoktur. Cemaat’e girip çıkmak hayli kolaydır. Gidene neden gittin, gelene neden geldin demezler.

*

- Yetiştirdikleri kişilerin eliyle devleti ele geçirmek gibi bir hedefleri yoktur. Hiçbir zaman böyle bir amaç gütmemişlerdir.

*

- Siyasetten tek istedikleri, kendi özgürlükleridir. AP’den de, ANAP’tan da, DYP’den de, Özal’dan da, Erbakan’dan da hep bunu istemişlerdir.

*

- Gizli saklı işler yapmazlar, entrika çevirmezler, kimselerin bilmediği bir ajandaları yoktur.

*

- Sızma yapmazlar. Nasıl yapsınlar? Kılık kıyafetleri nedeniyle mensubiyetlerini hep belli ederler.

*

- Mensuplarının büyük kısmı küçük esnaftır. Bu açıdan bir küçük esnaf hareketidir.

*

- Hiç umulmadık anda, hiç umulmadık kişilerden saygı görürler.

*

- Cemaatin en tanınmış ismi: Cübbeli Ahmet’tir.

*

- Hadi daha anlaşılır kılalım: Amişler var ya. Onları aklınıza getirin. Benzetmek gibi olmasın ama birazcık Amişlere benzerler.

Amişler kimler? Amişler nerede yaşıyor?
Amişler kimler? Amişler nerede yaşıyor?

Aktüel

Amişler kimler? Amişler nerede yaşıyor?

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Yorumlar

recep

Sayın Hakan, - Yetiştirdikleri kişilerin eliyle devleti ele geçirmek gibi bir hedefleri yoktur. Hiçbir zaman böyle bir amaç gütmemişlerdir. - Gizli saklı işler yapmazlar, entrika çevirmezler, kimselerin bilmediği bir ajandaları yoktur. bunları yazmakla bu grubun devlete sızma , gizli işler yapma ,hatta ajanlık yapma gibi emellerinin olmadığını yazmış , kısaca gruba kalkan olmuş. Feto denen lain grup hala hanliklerine devam ediyor. Sahi sadece feto grubu mu, daha böyle hain grup yok mu?

SALİİH

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