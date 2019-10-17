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Haçlı’nın silahları YPG’nin inlerinde

8 günü geride kalan Barış Pınarı Harekatı’nda terör örgütü PKK/YPG’den kurtarılan bölgelerde, Türkiye’ye silah vermeyeceğini açıklayan ABD, Avrupa ülkeleri ve İsrail’in silahları fışkırdı...

17 Ekim 2019 Perşembe 09:35
Haçlı’nın silahları YPG’nin inlerinde

Batı ülkelerinin Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Türkiye’ye vermeyeceğini açıkladığı silahlar, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/PYD inlerinden çıkıyor. ABD ve Batı’nın eğitip donattığı teröristlerin Mehmetçik karşısında çil yavrusu gibi dağıldığı operasyonda PKK/PYD’ye ait sığınak, barınak, tünel ve mevzilerden 6 farklı ülkeye ait silah sistemlerinin ele geçirildiği tespit edildi.

NATO üyesi Türkiye’ye silah satışı yapmayacağını açıklayan Almanya’ya ait 5 farklı silah türünün ele geçirildiği PKK inlerinde, ABD menşeili 7 silah sisteminin ganimet olarak alındığı kaydedildi. PKK’nın geride bırakıp kaçtığı İsrail, İtalya, İsveç ve Avusturya menşeili silahların da SMO envanterine geçtiği bildirildi.

Neler var neler...

Akit’in ulaştığı bilgilere göre; Haçlı Batı ülkelerinin Türkiye’ye vermeyeceğini açıkladığı silahlardan Almanya üretimi tanksavarlar, makinalı tüfekler ve piyade tüfeklerinin, Suriye’nin kuzeyindeki terör barınaklarından çıktığı kaydedildi. PKK’ya TIR’lar dolusu silah gönderen ABD’nin ürettiği Hummer adlı zırlı personel taşıyıcısı başta olmak üzere piyade tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri ve anti tank silahlarının teröristlerin inlerinden çıktığı aktarıldı. Siyonist İsrail’in, terör mevzilerinden Uzi marka tabancalarının fışkırdığı saptandı.

İşte o silahlar

-ABD menşeili silahlar: M-16 piyade tüfeği, BFG 50A (Zagros) keskin nişancı tüfeği, Stinger karadan havaya füze, M-72 LAW anti tank silahı, FGM-148 Javelin anti-tank füzesi, BGM-71 TOW anti tank füzesi ve Hummer zırhlı personel taşıyıcı aracı.

<FGM-148

-Almanya: HK 23 makinalı tüfek, MG3 makinalı tüfek, G-3 piyade tüfeği, MİLAN ATGM tanksavar füzesi, Mauser (mavzer) piyade tüfeği

<HK23

-İsrail: Uzi makinalı tabanca

<Uzi

-İsveç: AT4 (M136) lav silahı

-İtalya: VS 50, VS 69 anti-personel mayınları

-Avusturya: Glock tabanca

İşte son kanıt!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde YPG/PKK’lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:35
  1. Batı ülkeleri
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  15. terör barınakları
  16. Hummer
  17. keskin nişancı tüfekleri
  18. Siyonist İsrail
  19. Uzi
  20. ABD menşeili silahlar
  21. Suriye-Türkiye sınırı
  22. Rasulayn
  23. YPG/PKK’lı teröristler

YORUM YAZ

  • Ya bizim elimizdeki silahlar in manşeti nedirYa bizim elimizdeki silahlar in manşeti nedir8 dk önce
    Dost müttefik kardeş ülkelerinden mi geldi..
  • ihsanihsan55 dk önce
    ganimet işte iyi oluyor.
  • SalihSalih59 dk önce
    Allah ne kadar büyük.paramızla istediğimiz silahlar bedavaya elimize geçti.
  • emekli çavuşemekli çavuş1 sa önce
    TERÖRİSTİ ..DESTEKLEYEN....TERÖRİST...DEVLETLER.....

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