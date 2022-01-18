Haçlı, fondaşları dolara boğmuş

HABER MERKEZİ

Batı’nın fonlarla dizayn ettiği karanlık medya kuruluşları 2021’i de boş geçmedi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla köşeyi dönen ‘kökü dışarıda’ medya kuruluşlarına fon aktaran ABD ve Avrupa’nın 2021 verilerine ulaşıldı. Muhalifleri yüzbinlerce dolar parayla köleleştiren Haçlı Batı’nın; Bianet, Serbestiyet, Hrant Dink Vakfı ve İKSV’yi fona boğduğu öğrenildi.

Dolar dolar besleniyorlar

ABD’li Chrest Foundation Vakfı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) fon listesinde yer alan fondaşlardan internet platformu Bianet’e 2021’de 434 bin dolar, CHP’li İBB’nin kuruluşu İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’na (İKSV) 73 bin dolar, Hrant Dink Vakfı’na 75 bin dolar, Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği’ne 59 bin dolar, PKK yandaşı Mezopotamya Vakfı’na 44 bin dolar, Serbestiyet isimli medya kuruluşuna ise 49 bin 995 dolar para akıtıldığı kayıtlara geçti.

Bianet’e 3 yılda tam 1.8 milyon $

Yandaş Bianet internet haber platformunun son 3 yılda İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’ndan aldığı fon miktarının ise tam 1.8 milyon dolar olduğu bildirildi.