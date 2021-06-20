Haciz şovuna tepki yağıyor

Yeni Akit Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Akit Medya Grubu’na Cuma namazı vaktinde yaptırdığı hukuksuz haciz şovuna siyasi ve STK’lardan da tepkiler gelmeye devam ediyor...

Basın düşmanlığı

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: “İBB’nin Akit Medya Grubu’na yaptığı bu baskın haciz girişimi ‘kendinden olmayan’, kendi gibi düşünmeyenlere karşı takındığı çirkin tavrın göstergesidir. Bir basın kuruluşunun bilgisayarının, kalemlerinin elinden alınması basın düşmanlığıdır. Kınıyorum. İBB’nin yönetimi yaşadığı beceriksizliğini gizlemek için bu tür küçük ve kirli oyunlara başvurmaktan çekinmiyor. İstanbul’u sel götürürken nedense İBB’nin başkanı ya kayakta ya da meydanları boş miting çalışmaları için hep İstanbul dışında oluyor. Cuma’ya giden çalışanları fişliyorlar, işten atıyorlar, mobing uyguluyorlar. Bağımsız medyayı susturma girişimleri hakkın ve gerçeğin açığa çıkmasını durduramayacaktır.”

Gözdağı vermek istiyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: “Ekrem İmamoğlu, Akit Gazetesine hukuksuz bir haciz işlemi yaptırarak yine şov yapıyor. Demek ki kendisine göre belirlediği bir gruba mesaj vermek istiyor. ‘Bakın ben buradayım, işe yarıyorum’ demek istiyor. Yoksa maksadı hak hukuk değil. Dünya tarihine belki bir ilk olarak geçti. Temel Atmama Töreni yaparak gündeme gelmeye çalışan bir insan. Böyle bir ruh hali. Akit gazetesine bir Cuma vakti hukuksuz, baskın yapar gibi haciz işlemi yaptırması tamamen mesaj içeriyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyor. Demek ki emrinde çalıştığı ajans, ‘Büyük tepki de çeksen sen böyle yap’ demiş. İstanbul hizmetlerle değil, İmamoğlu’nun hukuksuzluklarıyla, çarpık uygulamalarıyla, kirliliğiyle, deniz salyasıyla anılıyor. Allah ıslah etsin.”

28 Şubat gibi

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı: “İstanbul’un gittikçe derinleşen sorunlarına çözüm üretmek yerine 28 Şubat’taki zihindaşları gibi milli ve yerli medya kuruluşlarına karşı yıldırma ve sindirmeye kalkışmaktadırlar. Anayasa 28. Maddesi’nde; Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Ayrıca kamu idaresinin de basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır, yönündeki düzenlemeye rağmen bu haksız haciz işlemleri usule ve açıkça kanuna aykırı olarak icra edilmiştir. CHP zihniyetinin ötekileştiren ve karşısında gördüğü kişilere karşı açıkça kanunsuz işlemleri ilk karşılaştığımız bir durum da değildir.”

İBB’yi yok ediyor

Dr. Avukat Mehmet Sarı: “Şu an İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesi kilitlenmiş durumda, ödemeler dengesi alt üst oldu. 100’ün üzerinde dosyada İBB vatandaşın parasını ödemiyor. İstanbul Belediyesi 1989 şartlarına doğru geri gidiyor. Ekran şovları ile kamuoyunun kafasını bulandırma dışında İstanbul’un ihtiyaçlarını karşılamak için görevini yapmayan kötü bir yönetim vardır. İstanbul’a vaad edilen hizmetlerin hangileri yapıldı diye baktığımızda örneğin, trafik daha derin bir probleme dönüşmeye devam ediyor, yeşil alan park gibi kamusal donatı alanları vaadlerinin hiçbirinde bir ilerleme sağlanmadı. İBB’nin borcu katlandı ve faiz ödeme kalemleri daha da arttı. Tüm bu sorunlara çözüm olmak bir tarafa İBB’nin ekonomik kaynakları doğrudan davet yoluyla yok edilmektedir.”



