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Hacımercan HES’te türbinlerin montajı başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 3 HES’ten birisi olan Hacımercan HES’te türbin montajının başlandı.

06 Eylül 2019 Cuma 16:26
Hacımercan HES’te türbinlerin montajı başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 3 HES’ten birisi olan Hacımercan HES’te türbin montajının başlandı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SASKİ tarafından şehre kazandırılan Akçay Barajı Projesi kapsamında inşa edilen 3 HES’ten birisi olan Hacımercan HES’te türbin montajının başladığını açıkladı. Hızırilyas HES’te türbin montajlarının tamamlandığını ve santral binasının son şeklini almak üzere olduğunu hatırlatan Başkan Yüce, “Hacımercan HES’te ise türbin montajımız başladı. Şu anda bu konuda uzman ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yenilenebilir enerji üretim kapasitemize ciddi bir katkı sunacak Hacımercan HES’te 3 türbin yer alacak. Bunlardan her biri 2.8 megavat kurulu güce sahip olacak iki türbin yılda toplam 22 milyon 400 bin kilovat elektrik üretecek. Bir adet türbin ise 0,21 megavat kurulu güç ile yılda 840 bin kilovat elektrik üretecek. Böylelikle Hacımercan HES’te toplam 5,8 megavat kurulu güce sahip bir yenilenebilir enerji kaynağı oluşturacağız. İnşa çalışmalarının sürdüğü İkramiye HES’te de kısa süre içerisinde türbin montajına başlamayı hedefliyoruz. Doğa dostu yatırımlarla tükettiğini üreten bir şehir olmak için yenilenebilir enerjiye yönelik tüm potansiyelleri değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:26
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