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Gündem Hacıların yurda dönüşü başladı
Gündem

Hacıların yurda dönüşü başladı

Yeniakit Publisher
2024-06-20 16:05:00 -
Hacıların yurda dönüşü başladı

Türkiye'den kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren vatandaşların yurda dönüşleri başladı.

Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen iki kafileye mensup 313 hacı, yakınlarıyla sarılıp hasret giderdi.

Hacılardan Kadriye Kala, AA muhabirine, hac ibadetini yerine getirmenin mutluluk ve huzurunu yaşadığını söyledi.

Kala, "Hayatımda böyle güzellik yaşamadım. Allah herkese nasip etsin." dedi.

Sait Yağız da kutsal toprakları görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
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Kutsal topraklardan görevlerini yaparak döndüklerini anlatan Yağız, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun. Çok rahat yaptık görevimizi. Diyanet İşleri Başkanlığı maşallah hakikaten güzel. Bizlere imkan tanıdı. Otellerimizde hiçbir noksanımız yoktu. Arafat'ta ve her yerde bize sahip çıktılar. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel bir duyguydu. Allah gitmeyenlere nasip etsin."

Hacdan dönen amcasıyla kucaklaşarak hasret gideren Yağız Ahmet Canbolat ise havalimanına Osmaniye'den, Kahramanmaraş'tan, Ankara'dan geldiklerini ifade ederek, " Sürpriz karşılama yapmak için geldik. Duygulandık biraz." diye konuştu.

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