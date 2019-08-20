Hacı Bektaş’a Mersin’den gönül köprüsü

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren 56. Ulusal, 30. Uluslararası Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliklerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşlar arasında gönül köprüsü kuruldu. 16-18 Ağustos’taki etkinliklere Mersin’den otobüs veren Büyükşehir Belediyesi, etkinliğe katılanlara da su, gıda ve şapka desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 17 Ağustos’ta Hacı Bektaş Veli Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe katılanlar için otobüs, su, gıda ve vatandaşların sıcaktan korunması için şapka desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hacı Bektaş Veli’nin yüz yıllar öncesinden birlik ve beraberlik mesajı verdiğini hatırlatarak, “Bizler de elimizdeki imkanlar ölçeğinde bu sese kulak verdik ve Hacıbektaş’a Mersin’den gidenler ile oradaki vatandaşlarımıza hizmet ettik. Bu mutluluk hepimizin” dedi.