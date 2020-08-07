Hacettepe Üniversitesi yetenek sınavı ne zaman (Müzik, Müzik Bilimleri, Sahne Sanatları bölümleri)
Hacettepe Üniversitesi yetenek sınavı 2020. Hacettepe Üniversitesi yetenek sınavı ne zaman? Türkiye’nin en prestij üniversiteleri arasında bulunan Hacettepe Üniversitesi yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapıyor. Peki Hacettepe Üniversitesi yetenek sınavı başvuruları ne zaman başılıyor? Hacettepe Üniversitesi yetenek sınavı özel koşulları nedir? Hacettepe Üniversitesi yetenek sınavı puanları kaç? İşte detaylar.
Hacettepe Üniversitesi yetenek sınavıyla Müzik, Müzik Bilimleri ve Sahne Sanatları Bölümlerine öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Hacettepe Üniversitesi yetenek sınavı duyurusunda “Üniversitemiz Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik, Müzik Bilimleri ve Sahne Sanatları Bölümleri Lisans Devresine 2020-2021 Eğitim–Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Öğrencilerin Aday Kayıt ve Sınav tarihleri ile başvuru koşulları, Ankara Devlet Konservatuvarının (www.konser.hacettepe.edu.tr.) web adresi ile 0 (312)212 62 10 – 212 62 11 numaralı telefonlardan veya Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Beşevler/Ankara adresinden öğrenilebilir.” denildi.