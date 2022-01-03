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Ekonomi Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
Ekonomi

Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 14:52:00 -
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların; ilgili Enstitülere 03 – 14 Ocak 2022 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları ve koşulları,   Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (www.ait.hacettepe.edu.tr)

Bilişim Enstitüsüne (http://www.bilisim.hacettepe.edu.tr/)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü   (www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr)

Güzel Sanatlar Enstitüsü (www.gse.hacettepe.edu.tr)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü (www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr.)

Sosyal Bilimler Enstitüsü  (www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr)

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