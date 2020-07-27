Hacettepe Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları
2020 Hacettepe Üniversitesi bölümleri | Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday kaç puanla hangi okul hangi puanla nereye yerleşeceklerini araştırıyor. Eğitim hayatlarına Hacettepe’de devam etmek isteyenler “Hacettepe Üniversitesi 2020 bölümleri taban puanları” , “2020 Üniversite taban puanları” , “Kaç puanla Hacettepe Üniversitesi’ne girerim” , “Hacettepe Üniversitesi’ne kaç puanla yerleşirim 2020” konularını inceliyor.
Hacettepe Üniversitesi’ne yerleşmek isteyenler kaç puanla okula yerleşebileceklerini inceliyor. İşte, Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması…
Hacettepe Üniversitesi 4 yıllık bölümler 2020
- Aile ve Tüketici Bilimleri
- Aktüerya Bilimleri
- Alman Dili ve Edebiyatı
- Almanca Öğretmenliği(Almanca)
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce)
- Antropoloji
- Arkeoloji
- Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)
- Bilgi ve Belge Yönetimi
- Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
- Biyoloji
- Biyoloji Öğretmenliği
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
- Çevre Mühendisliği(İngilizce)
- Çocuk Gelişimi(Fakülte)
- Dil ve Konuşma Terapisi(Fakülte)
- Diş Hekimliği
- Eczacılık
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)
- Endüstri Mühendisliği(İngilizce)
- Ergoterapi(Fakülte)
- Felsefe
- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- Fizik Mühendisliği
- Fizik Öğretmenliği
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)
- Fransız Dili ve Edebiyatı
- Fransızca Öğretmenliği
- Geomatik Mühendisliği(İngilizce)
- Gıda Mühendisliği
- Hemşirelik(Fakülte)
- Hidrojeoloji Mühendisliği
- Hukuk
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
- İktisat
- İktisat(İngilizce)
- İletişim Bilimleri
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- İngiliz Dil Bilimi(İngilizce)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)
- İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)
- İnşaat Mühendisliği(İngilizce)
- İstatistik
- İşletme(İngilizce)
- Jeoloji Mühendisliği
- Kimya
- Kimya Mühendisliği(İngilizce)
- Kimya Öğretmenliği
- Maden Mühendisliği(İngilizce)
- Makine Mühendisliği(İngilizce)
- Maliye
- Matematik
- Matematik Öğretmenliği
- Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(Almanca)
- Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(Fransızca)
- Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(İngilizce)
- Nükleer Enerji Mühendisliği(İngilizce)
- Odyoloji(Fakülte)
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Psikoloji
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Sağlık Yönetimi(Fakülte)
- Sanat Tarihi
- Sınıf Öğretmenliği
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce
- Sosyal Hizmet(Fakülte)
- Sosyoloji
- Tarih
- Tıp
- Tıp(İngilizce)
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Türk Halkbilimi
- Türkçe Öğretmenliği
- Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
- Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce)
Hacettepe Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları
Eğitim hayatlarını Hacettepe Üniversitesi’nde sürdürmek isteyenler bölüm puanlarını inceliyor. İşte, Hacettepe Üniversitesi puanları:
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