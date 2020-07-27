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Eğitim

Hacettepe Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

2020 Hacettepe Üniversitesi bölümleri | Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday kaç puanla hangi okul hangi puanla nereye yerleşeceklerini araştırıyor. Eğitim hayatlarına Hacettepe’de devam etmek isteyenler “Hacettepe Üniversitesi 2020 bölümleri taban puanları” , “2020 Üniversite taban puanları” , “Kaç puanla Hacettepe Üniversitesi’ne girerim” , “Hacettepe Üniversitesi’ne kaç puanla yerleşirim 2020” konularını inceliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:23:00 -
Hacettepe Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

Hacettepe Üniversitesi’ne yerleşmek isteyenler kaç puanla okula yerleşebileceklerini inceliyor. İşte, Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması…

Hacettepe Üniversitesi 4 yıllık bölümler 2020

  • Aile ve Tüketici Bilimleri
  • Aktüerya Bilimleri
  • Alman Dili ve Edebiyatı
  • Almanca Öğretmenliği(Almanca)
  • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce)
  • Antropoloji
  • Arkeoloji
  • Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)
  • Bilgi ve Belge Yönetimi
  • Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
  • Biyoloji
  • Biyoloji Öğretmenliği
  • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
  • Çevre Mühendisliği(İngilizce)
  • Çocuk Gelişimi(Fakülte)
  • Dil ve Konuşma Terapisi(Fakülte)
  • Diş Hekimliği
  • Eczacılık
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)
  • Endüstri Mühendisliği(İngilizce)
  • Ergoterapi(Fakülte)
  • Felsefe
  • Fen Bilgisi Öğretmenliği
  • Fizik Mühendisliği
  • Fizik Öğretmenliği
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)
  • Fransız Dili ve Edebiyatı
  • Fransızca Öğretmenliği
  • Geomatik Mühendisliği(İngilizce)
  • Gıda Mühendisliği
  • Hemşirelik(Fakülte)
  • Hidrojeoloji Mühendisliği
  • Hukuk
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
  • İktisat
  • İktisat(İngilizce)
  • İletişim Bilimleri
  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
  • İngiliz Dil Bilimi(İngilizce)
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)
  • İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)
  • İnşaat Mühendisliği(İngilizce)
  • İstatistik
  • İşletme(İngilizce)
  • Jeoloji Mühendisliği
  • Kimya
  • Kimya Mühendisliği(İngilizce)
  • Kimya Öğretmenliği
  • Maden Mühendisliği(İngilizce)
  • Makine Mühendisliği(İngilizce)
  • Maliye
  • Matematik
  • Matematik Öğretmenliği
  • Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(Almanca)
  • Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(Fransızca)
  • Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(İngilizce)
  • Nükleer Enerji Mühendisliği(İngilizce)
  • Odyoloji(Fakülte)
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • Özel Eğitim Öğretmenliği
  • Psikoloji
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  • Sağlık Yönetimi(Fakülte)
  • Sanat Tarihi
  • Sınıf Öğretmenliği
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce
  • Sosyal Hizmet(Fakülte)
  • Sosyoloji
  • Tarih
  • Tıp
  • Tıp(İngilizce)
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Türk Halkbilimi
  • Türkçe Öğretmenliği
  • Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
  • Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce)

Hacettepe Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

Eğitim hayatlarını Hacettepe Üniversitesi’nde sürdürmek isteyenler bölüm puanlarını inceliyor. İşte, Hacettepe Üniversitesi puanları:

 YKS 2020 HACETTEPE KONTENJAN BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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