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Dünya Hacdaki ölümlerin ardından bakan görevden alındı!
Dünya

Hacdaki ölümlerin ardından bakan görevden alındı!

Yeniakit Publisher
2024-06-22 10:08:00 -
Hacdaki ölümlerin ardından bakan görevden alındı!

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus Din İşleri Bakanı İbrahim eş-Şeybi'nin hacda yaşanan onlarca ölümden sonra görevden alındığını duyurdu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus Din İşleri Bakanı İbrahim eş-Şeybi'nin hacda yaşanan onlarca ölümden sonra görevden alındığını duyurdu
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hac ziyaretine katılan onlarca vatandaşının ölümünün ardından gelen yoğun eleştiriler üzerine Din İşleri Bakanı İbrahim eş-Şeybi'yi görevden aldığını açıkladı.

Geçen hafta boyunca Suudi Arabistan'daki aşırı sıcaklar nedeniyle en az 49 Tunuslu hayatını kaybetti. Tunuslu aileler hala çok sayıda kayıp kişiyi arıyor.

Mekke'de hava sıcaklığı 50 santigrat dereceyi aşarken resmi verilere göre yaklaşık 1000 hacı adayının yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Yaşamını yitirenler arasında 23 Türk vatandaşının da bulunduğu öğrenilmişti.
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Yorumlar

Abdullah

Bakan ne yapacak? Güneşi mi kapatacak? Bundan sonra sıcaklar her sene daha da fazla canı alacak. Küresel ısınma haccı bitirecek.

Kuzey orhun

Türkiyede olsa kesinlikle görevden alma, istifa etme gibi bir şey olmazdı. Dünyanın en adaletli yönetilen kul hakkı kesinlikle yenilmeyen ve adaletli gelir dağılımı olan tek ülkesi Türkiye
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