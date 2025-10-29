Hac kura canlı izle | Hac kurası nasıl izlenir?

Milyonlarca hacı adayı için heyecan dorukta. Heyecanla beklenen Hac kuralarının ne zaman çekileceği, sonuçların ne zaman nereden açıklanacağı merak ediliyor. Peki, hac kura çekimi nereden calnı izlenir?

Hac kurası ne zaman yapılacak?

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun aldığı karara göre, 2026 yılı hac kura çekimi 5 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Çekiliş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek ve noter huzurunda dijital ortamda yapılacak. Bu yıl 1 milyon 799 bin 835 kişi kura çekimine katılmaya hak kazandı.

Hac kurası nasıl izlenir?

Kura çekimi, hacı adaylarının canlı olarak takip edebilmesi için iki farklı kanaldan yayınlanacak. Diyanet TV ekranları ve web sitesinden canlı yayın yapılacak. Aynı anda Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden de çevrim içi izlenebilecek. Kura çekimini izlemek isteyen vatandaşlar, Diyanet TV’nin canlı yayın sayfası üzerinden veya YouTube’daki resmi Diyanet kanalından yayın anını takip edebilecek.

Hac kurasında kimler yer alacak?

Bu yıl 1 milyon 615 bin 44 kişi kaydını güncellerken, 184 bin 791 kişi ilk kez hac ön kaydı yaptırdı. Böylece toplamda 1 milyon 799 bin 835 kişi, 2026 yılı hac kura çekimine katılma hakkı elde etti.

Sağlık ve vize uyarısı

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, 2026 hac dönemi için sağlık kontrollerinin tamamlandığını belirterek, adayların sağlık verilerinin Suudi Arabistan Hac Bakanlığı sistemiyle entegre biçimde yüklenmeye başlanacağını açıkladı.

Ayrıca yetkililer, hac vizesi dışında vize türleriyle kutsal topraklara gitme girişiminde bulunulmaması gerektiğini hatırlattı. Suudi makamlarının sıkı tedbirleri bu yıl da devam edecek.

Hac kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Ayrıca sonuçlar e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek.