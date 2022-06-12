Suudi Arabistan yönetimi koronavirüs salgını sebebiyle ülke dışından hacı adayı kabul etmiyordu. Umre içinse belirli ülkelerden misafire onay veriyordu. Ancak Türkiye’den iki yıldır kutsal topraklar için ziyaretçi girişine izin verilmedi. 2022 yılında ise beklenen müjde geldi. Umre turları şevval ayında başladı. 7 Haziran’da ise ilk hac kafilesi yola çıktı. Peki, 2022 hac kuraları ne zaman?

Hac kura başvuruları ne zaman 2022 | Hacca gitmeyenlerin yerine kura çekimi olacak mı?

Ülkemiz için 37.770 kontenjan ayrıldı. Suudi Arabistan 65 yaş üstü vatandaşların bu yıl hac kontenjanına dahil edilmesini istemedi. Ayrıca en az iki doz aşı olanları ülkeye kabul etme kararı alındı. Bu sebeple 65 yaş üstü vatandaşların hac hakları bir sonraki yıla devredildi. Milyonlar ise hac için kura çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. 2022 yılında hac kurası çekilmeyecek ve 2020 yılı kuraları geçerli olacak.