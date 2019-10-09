Hac farizasını yerine getirmek isteyen milyonlarca kişi hac kayıtları için heyecanla bekliyor. “2020 hac başvurusu ne zaman” konusuyla ilgili tüm merak ettikleriniz haberimizde saklı…

Hac farizasını yerine getirmek isteyenler, Kutsal topraklara adım atmanın hayallerini kuruyor. Hacca gidebilmek içinse önce kayıt yaptırmak ardından da kura çekimi için beklemek gerekiyor.

Hac başvurusu ne zaman 2020

Geldik merakla beklediğiniz "2020 hac başvurusu ne zaman?" sorusunun cevabına. 2020 hac kayıt tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz sene 2019 hac kayıtları için 8-14 Aralık 2018'de alınmıştı. Kura çekimi ise 28 Aralık 2018'de gerçekleşmişti. Hak kazanan kişilerse kesin kayıtlarını 2-11 Ocak 2019 tarihleri arasında yapmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda kayıtların aralık ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.