Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Nuri Bozkır cezaevinde
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasının sanıklarından Nuri Gökhan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkındaki yakalama kararına istinaden gözaltına alınan Bozkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Bozkır’a, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015’te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü “soğan tır’ları” davasında hakkında verilen hüküm tebliğ edildi.