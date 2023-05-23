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Gündem Hablemitoğlu davasında tahliye kararına itiraz reddedildi
Gündem

Hablemitoğlu davasında tahliye kararına itiraz reddedildi

Yeniakit Publisher
2023-05-23 19:07:00 -
Hablemitoğlu davasında tahliye kararına itiraz reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davada tetikçi olduğu iddia edilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine itirazı reddedildi.

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili davada 6'sı tutuklu, 1'i tutuksuz, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen dahil 3'ü firari, 10 sanığın Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, tutuklu tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem, eski istihbaratçı Enver Altaylı, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun, mevcut delil durumunun sanıkların lehine değişmesi ihtimali nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tahliyesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tahliye edilmesini yerinde bularak, yeniden tutuklanmaları talebini reddetti. Kararda, tutukluluğun ön koşulunun kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması olduğuna işaret edildi. Kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği iddia olunan sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu yönünden kuvvetli suç şüphesinin kovuşturma aşamasında sanık lehine değiştiği ve suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekildi. Yine kasten öldürme suçuna azmettirme, aracılık etme ve yardım etme gibi eylemleri gerçekleştirdikleri iddia edilen diğer sanıklar Mustafa Levent Göktaş, Enver Altaylı, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Nuri Gökhan Bozkır yönünden de suç şüphesinin sanıklar lehine değiştiğine işaret edildi. Sanıkların tutuklu kalmalarının ölçülü olmayacağı ve hak mahrumiyetlerine neden olabileceği belirtilerek, tahliye kararlarında usul ve yasaya aykırı herhangi bir husus bulunmadığı belirtildi.

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