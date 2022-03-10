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Medya Habertürk'te tuhaf anlar! Birbirlerine iltifat etmekten haberi sunamadılar
Medya

Habertürk'te tuhaf anlar! Birbirlerine iltifat etmekten haberi sunamadılar

Hülya Hökenek'in moderatörlüğünü yaptığı Gün Ortası programına bağlanan Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel ile Hökenek'in birbirlerine iltifat ettiği ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 21:00:00 - 2022-03-10 21:00:40

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında Hülya Hökenek ile Hüseyin Özel arasında gerçekleşen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Birbirlerini iltifat ettikleri anlar!

Gün Ortası programı canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel, kar yağışının başladığını belirterek "Çok da güzel yağıyor şu anda." dedi.

Hökenek, Özel'e, "Evet, çok güzel yağıyor. Sen de çok güzel görünüyorsun." diye karşılık verdi.

Özel ise Hökenek'e verdiği cevapla izleyenleri şaşkına uğrattı: Sen daha güzel görünüyorsun. Beyaz, beyaz kar gibi.

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