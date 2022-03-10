Habertürk'te tuhaf anlar! Birbirlerine iltifat etmekten haberi sunamadılar

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Habertürk TV canlı yayınında Hülya Hökenek ile Hüseyin Özel arasında gerçekleşen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Birbirlerini iltifat ettikleri anlar!

Gün Ortası programı canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel, kar yağışının başladığını belirterek "Çok da güzel yağıyor şu anda." dedi.

Hökenek, Özel'e, "Evet, çok güzel yağıyor. Sen de çok güzel görünüyorsun." diye karşılık verdi.

Özel ise Hökenek'e verdiği cevapla izleyenleri şaşkına uğrattı: Sen daha güzel görünüyorsun. Beyaz, beyaz kar gibi.