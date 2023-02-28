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Gündem Habertürk'te canlı yayınında kaza! Fatih Altaylı böyle güldü
Gündem

Habertürk'te canlı yayınında kaza! Fatih Altaylı böyle güldü

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında konuşan şehir plancısı Pof. Dr. İlhan Tekeli, tam konuştuğu sırada koltuktan düştü. Önce şaşıran Altaylı daha sonra Tekeli'ye güldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 15:43:00 -

Canlı yayınlardaki ilginç olaylarla gündeme gelen Habertürk'te bir kaza meydana geldi.

Şehir Plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli, Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek Bilim' programına görüntülü konuşma ile bağlandı.

Konuştuğu canlı yayında sandalyeden düşen Tekeli, "Düştüm, altımdaki şey kaydı" diyerek yeniden ayağa kalktı.

O sırada stüdyodakileri büyük şok yaşarken Altaylı da, “Aman hocam size bir şey olmasın.” dedi.

Ardından da Fatih Altaylı'nın gülmesi ekrana yansıdı. Tekeli’nin toparlanmasının ardından program kaldığı yerden devam etti.
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