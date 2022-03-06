Habertürk canlı yayınında utandıran ifadeler! 'Bizim erkekler Ukraynalı kadınların Türkiye'ye gelmesini bekliyor ama...'
Habertürk TV canlı yayınında Ukraynalı kadınlar hakkından utandıran ifadeler kullanıldı.
Yeniakit.com.tr
Habertürk TV'de Hülya Hökenek moderatörlüğündeki özel yayına Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni konuk oldu.
Profesörden utandıran sözler!
Rusya-Ukrayna savaşının konuşulduğu programda, ülkelerindeki savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar değerlendirilirken, Prof. Köni, dinleyenleri utandıran ahlak dışı ifadeler kullandı.
Prof. Dr. Hasan Köni, şunları söyledi:
Bizim erkekler Ukraynalı kadınlarınların gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa'ya gidiyorlar. Bu başka bir konu.