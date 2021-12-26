Haaland'ın serbest kalma bedeli açıklandı

Ocak 2020'de Dortmund'a imza attığından bu yana 75 maçta 76 gol kaydeden Erling Haaland, şu anda Avrupa transfer piyasasının en gözde ismi olarak devam ediyor.

Norveçli santraforun Dortmund'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak kontratta Haaland'ın 2022 yazında serbest kalmasını sağlayacak bir madde var.

75 milyon Euro'ya serbest kalabilir

Bild'in haberine göre; Haaland önümüzdeki yaz 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle takımdan ayrılabilecek.

Haaland'ın kontratındaki serbest kalma maddesiyle ilgili soru işaretleri uzun süredir devam ediyordu. Ancak ödenecek bedel ve maddenin devreye gireceği tarih konusunda kesin bir bilgi yoktu. Haaland'ın menajeri Mino Raiola, geçtiğimiz günlerde oyuncunun yeni adresi için en güçlü dört adayı açıklamıştı.

Raiola'nın işaret ettiği kulüpler; İngiltere şampiyonu Manchester City, İspanya'nın iki devi Barcelona ile Real Madrid ve Bundesliga'nın hakimi Bayern Münih'ti.

Bayern'den Haaland açıklaması

Konuyla ilgili görüşleri sorulan Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, "Bizde Robert Lewandowski var. O birkaç yıl daha 30-40 gol atmaya devam edecek" sözleriyle bir anlamda Haaland iddialarını yalanlamıştı.

Real Madrid çok istekli

Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke ise Bild'e verdiği röportajda Real Madrid'in Haaland'a olan ilgisini doğruladı.

Real Madrid iddiaları hakkında konuşan Watzke şu ifadeleri kullandı:

"Herkes bu konu hakkında konuşuyor ama Haaland'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. Tek bildiğim Real Madrid'in onunla oldukça yakından ilgilendiği. Onun için 25 takım daha sayabilirim ama Real Madrid'in onu istediğini kesin olarak biliyorum."

United şartlarını zorlayacak

Bild'e göre Haaland için devreye giren kulüplerden biri de Manchester United Takımın başına Alman teknik adam Ralf Rangnick'i getiren Kırmızı Şeytanlar, 75 milyon Euro'luk bonservisi ödemeye hazır.