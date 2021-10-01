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Spor Haaland olmayabilir!
Spor

Haaland olmayabilir!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın 8 Ekim'de sahasında karşılaşacağı Norveç'in aday kadrosunda yer alan yıldız golcü Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı oynama durumunun belirsiz olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 14:21:00 -
Haaland olmayabilir!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın 8 Ekim'de sahasında karşılaşacağı Norveç'in aday kadrosunda yer alan yıldız golcü Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı oynama durumunun belirsiz olduğu açıklandı.

Norveç Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Golcü futbolcunun, kas ağrıları nedeniyle Türkiye ve Karadağ maçlarına hazır olup olmayacağı belirsiz." bilgisi verildi.

Açıklamada, Norveç'in sağlık ekibinin futbolcunun durumunu yakından takip ettiği bildirildi.

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ise "Umarım, Erling'den iyi haberler alırız." ifadesini kullandı.

Takımın diğer yıldız golcüsü 25 yaşındaki Alexander Sörloth de sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almamıştı.

Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak.

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