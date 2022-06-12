Haaland, Norveç'i sırtladı
UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç, İsveç'i Erling Haaland (2) ve Alexander Sörloth'un golleriyle 3-2'lik skorla yenildi.
Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Norveç ve İsveç karşı karşıya geldi.
Norveç, Erling Haaland'ın 10. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland, penaltıdan skoru 2-0'a getirdi.
62. dakikada Dejan Kulusevski'nin asistinde Emil Forsberg, farkı bire indirirken mücadelenin son bölümüne Norveç'in 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.
İsveç'in beraberliği aradığı dakikalarda ev sahibi Norveç, 77. dakikada Alexander Sörloth'la farkı tekrar ikiye çıkarttı. Norveç'in 3. golünün asistini Erling Haaland yaptı.
Karşılaşmanın sonuna 5 dakika uzatma eklenirken 90+5'te İsveç'te Viktor Gyökeres, takımının ikinci golünü kaydetti ve skoru belirledi.
Norveç 3. galibiyetini aldı
Bu maçla birlikte gruptaki 3. galibiyetini alan Norveç, puanını 10'a yükseltirken İsveç 3 puanda kaldı.
Uluslar Ligi'ndeki 5 maçlarda Norveç 24 Eylül'de Slovenya'ya, İsveç ise Sırbistan'a konuk olacak.