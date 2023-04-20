  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Haaland, City'yi yarı finale taşıdı
Spor

Haaland, City'yi yarı finale taşıdı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 01:59:00 -
Haaland, City'yi yarı finale taşıdı

Alman devi Bayern Münih'i eleyen Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. İngiliz ekibi, yarı finalde son şampiyon Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Manchester City, Bayern Münih'e konuk oldu. Allianz Arena'daki rövanş maçı 1-1 sona erdi.

Haaland esti

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, 37. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Penaltıyı kaçırdı

İlk yarıda penaltıyı kaçıran Haaland, 57. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Bayern Münih'te Joshua Kimmich, 83. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1 olarak belirledi.

Rakip Real Madrid

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Manchester City, Devler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Manchester City, yarı fınalde ise Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23