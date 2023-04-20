Haaland, City'yi yarı finale taşıdı
Alman devi Bayern Münih'i eleyen Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. İngiliz ekibi, yarı finalde son şampiyon Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Manchester City, Bayern Münih'e konuk oldu. Allianz Arena'daki rövanş maçı 1-1 sona erdi.
Haaland esti
Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, 37. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Penaltıyı kaçırdı
İlk yarıda penaltıyı kaçıran Haaland, 57. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Bayern Münih'te Joshua Kimmich, 83. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1 olarak belirledi.
Rakip Real Madrid
İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Manchester City, Devler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Manchester City, yarı fınalde ise Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
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