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Spor Haaland, Beşiktaş maçına yetişecek mi?
Spor

Haaland, Beşiktaş maçına yetişecek mi?

Borussia Dortmund'un en etkili ismi olan Erling Haaland, yaşadığı sakatlık nedeniyle 19 Ekim'den bu yana sarı-siyahlı formayı giyemiyor. Bu sezon 13 maçta 10 gol atan genç santrforun babası Alf-Inge, Haaland'ın yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:04:00 -
Haaland, Beşiktaş maçına yetişecek mi?

Borussia Dortmund'un en etkili ismi olan Erling Haaland, yaşadığı sakatlık nedeniyle 19 Ekim'den bu yana sarı-siyahlı formayı giyemiyor. Bu sezon 13 maçta 10 gol atan genç santrforun babası Alf-Inge, Haaland'ın yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Goal.com'un haberine göre TV-2'ye konuşan Alf-Inge, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Durumu iyiye gidiyor, ancak bir süreliğine daha sahalardan uzak kalacak. Noel'den önce birkaç maç oynarsa bu ekstra olur, ancak bu pek olası değil."
Norveçli yıldız tartışmasız bir şekilde Dortmund'un en büyük hücum tehdidi olsa da, takım bu sezon şimdiye kadar onsuz da oldukça iyi bir iş çıkardı.

Dortmund'un devre arasına kadar yedi Bundesliga maçı kaldı ve görünüşe göre Haaland hepsini kaçıracak.

Sarı-siyahlılar, devre arasından önce son iki maçını 18 Aralık'ta Hertha'ya karşı ve 8 Ocak'ta Eintracht Frankfurt'a karşı oynayacak.

Haaland ayrıca takımının Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Sporting CP ve Beşiktaş'a karşı oynayacağı son iki maçı da kaçıracak gibi görünüyor.

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