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Medya Ha Hürriyet ha Cumhuriyet! Dini baskılamak söz konusuysa ikisi de aynı...
Medya

Ha Hürriyet ha Cumhuriyet! Dini baskılamak söz konusuysa ikisi de aynı...

Ateist yazar Özdemir İnce, 15 yıl önce burjuva gazetesi olarak tanıtılan Hürriyet gazetesinde yazdığı "Din devlet denetimi altında olmalı" başlıklı yazısını, 15 yıl sonra burjuva karşıtı geçinen sol gazete Cumhuriyet'te yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 23:49:00 -
Ha Hürriyet ha Cumhuriyet! Dini baskılamak söz konusuysa ikisi de aynı...

Ateist yazar Özdemir İnce, kamuoyunda birbirinin zıttı görünen iki gazete Hürriyet ile Cumhuriyet'in konu dini baskılamak olunca, aynı çizgide olduğunu ispatladı.

Özdemir İnce, 15 yıl önce burjuva gazetesi olarak tanıtılan Hürriyet'te yazdığı "Din devlet denetimi altında olmalı" başlıklı yazısında, laikliği öne sürerek dini özgürlük alanını hedef almıştı.

Ha Hürriyet ha Cumhuriyet!

Aynı Özdemir İnce, aradan geçen 15 yıldan sonra bu sefer de burjuva karşıtı geçinen sol gazete Cumhuriyet'te, "Din devlet denetimi altında olmalı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

28 Şubat kafasından kurtulamayan İnce, Cumhuriyet'teki yazısında da şu ifadeleri kullandı:

Laikliğin ilkokul tanımı olan “din ve devlet işlerinin ayrılması”ndan hareketle düşünsel tornacılık yapılıyor. Tornacılar bunun ardından “Türkiye’de asıl, din devlet baskısı altında” diye feryat ediyorlar. Din ve devlet işleri ayrıldığına göre ikisi de birbirlerinin işine karışmamalıymış. Oysa laik devlet dini denetlemezse laiklik ol(a)maz. Özellikle Müslüman ülkelerde. Tek hukuk ve öğrenim birliği olmaz.


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