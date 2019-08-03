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Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman; “Çevresel faktörler vücudu yaşlandırıyor”

Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman, derinin organizmada iç ortam dengesi ile dış çevrenin potansiyel zararları arasında bir bariyer oluşturarak yaşamsal bir rol oynadığını belirtti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman; “Çevresel faktörler vücudu yaşlandırıyor”

Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman, derinin organizmada iç ortam dengesi ile dış çevrenin potansiyel zararları arasında bir bariyer oluşturarak yaşamsal bir rol oynadığını belirtti. Akman, “Şüphesiz bu işlevlerin yanı sıra, deri yumuşak, parlak, temiz ve pürüzsüz görünümü ile estetik açıdan da büyük önem taşır. Cilt yaşlanmasının hızını sadece genetik mirasınız belirlemez. Cildinizin nasıl yaşlanacağına yalnızca genleriniz karar vermez” dedi.


Medikal Estetik Hekimi Olmayıp Güzellik Uzmanı Olan Çiğdem Akman, dış etkenler yani çevresel yaşlanmanın etkilerinin çok daha önemli olduğunu ifade ederek, “Araştırmalar, yaşlanmaya bağlı cilt sorunlarının %80-90ının çevresel zararlardan meydana geldiğini gösteriyor. Genetik faktörler ve diğer içsel etkenler de önemli, ama istiyorsanız çevresel yaşlanmayı öğrenmeli ve önlemeyi iyi bilmek zorundasınız. Bu sorunun alt başlıklarına güneşten koruyucu önlemleri, sigara içmeyi ve vücudunuzun antioksidan kapasitesini yükseltmeyi eklemeniz gerekiyor. Koruyucu kullanılmazsa cildin kollajen ve elastin tabakası etkilenerek, erken kırışıklığa, lekelenmeye ve ciltte matlaşmaya neden olur. Bunların yanı sıra, cilt kanserine yatkınlık da ortaya çıkar. Medikal cilt bakımının amacı gözeneklerin temizlenmesi, cilde oksijen sağlanması, parlaklık, canlılık ve tazelik verilmesi, lenf drenajı ile toksinlerin atılmasıdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
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