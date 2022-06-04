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Medya Güzel tezgah! İşte Tele 1'in 'terbiyesiz herif' provokasyonu...
Medya

Güzel tezgah! İşte Tele 1'in 'terbiyesiz herif' provokasyonu...

Tele 1 muhabiri Engin Açar'ın, Gezici vandalların eyleminde yayın yaparken, emniyet mensuplarının kibar dilli uyarısına aldırış etmeyip, bir polise, "terbiyesiz herif" diye hakaret ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 21:07:00 - 2022-06-04 21:11:54

 Yeniakit.com.tr 

Tele 1 muhabiri Engin Açar, Gezici vandalların kalkışmanın "9. yıldönümü" gerekçesi ile düzenlediği eylemi canlı yayında anlattı.

Polisin emniyet tedbirleri kapsamında basın mensupları için belirlediği alanın dışına çıkan Açar, yayınını kapatana kadar hiçbir müdahaleye uğramadı.

Engin Açar, canlı bağlantıyı, "Gezi direnişini, 9. yıldönümünde anmak için toplanan vatandaşları takip etmeyi sürdüreceğiz. Sözü tekrar size bırakıyorum." ifadeleri ile sonlandırdı.

'Canlı yayındayız' yalanı!

Yayının bitmesini bekleyen emniyet mensubu, Açar'a nezaketle yaklaşıp, "Burası bizim güvenli alanımız, sizi şu tarafa doğru alalım." diyerek basın mensuplarının yayın yaptığı bölgeyi işaret etti.

Açar, canlı yayını noktalamasına karşın, "Canlı yayındayız, bitiriyorum." yalanını öne sürdü. Emniyet mensubu, çağrısını birkaç defa tekrarladıktan sonra, "Lütfen, basın mensupları orada." dedi.

Çağrılara aldırış etmeyen Açar, bir polis memuruna dönüp, "Niye itekliyorsun kardeşim" ifadesini kullandı. Söylenene kulak asmayan Açar, bu sefer de, "Niye itekliyorsun, söylüyor zaten." dedi.

'Terbiyesiz herif' hakareti!

Emniyet mensubunu provoke etmeyi sürdüren Açar, "El hareketi yapma. Terbiyesiz herif." hakaretinde bulundu.

Bir süre daha olduğu yerde duran Açar, bu defa da bir başka polisi, "Kameranın arkasından niye el hareketi yapıyorsun" diye kışkırtmaya çalıştı.

O polis memuru da Açar'dan, basın mensuplarının yanına gitmesini istedi.

Hiçbir çağrıya karşılık vermeyen Açar, zorla basın mensuplarının olduğu alana götürüldü. Bu anlarda yaşanan itiş-kakış üzerinden iftira atan Tele 1, "Polis, muhabirimizi dövdü." yaygarası kopardı.

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Yorumlar

Sami

Polisimize bu tür davranış ve söylemler cezasız kalmamalı, polis kimsenin itip kalacağı bir görevli değildir. Bu terörist meraklıları mutlaka cezalandırılmalı

Putsavar

iste 10 sene öncesinin z kusagi da bu ise yaramazlardi. simdi hepsine bak, ortalikta tinerci gibi dolaniyorlar.
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