“Güzel adam” unutulmadı

1940’ta Ankara’da dünyaya gelen şair, okuma-yazmayı, resim yapmayı ve Kur’an-ı Kerim okumayı, okula başlamadan önce, annesi Maraşlı Evliyazadelerden Şerife Hanım ile anneannesi ve mahalle hocalarından öğrendi. Kahramanmaraş’a dönerek kısa bir süre vekil öğretmenlik yapan Zarifoğlu bir gazetede çalışmaya başladı. “Yedi Güzel Adam” şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde yer bulan Zarifoğlu, ilk şiirleriyle denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yayımlandı. Şiirleriyle bugünün gençliğine de yol gösteren, alışılmadık söz dizimiyle, imge ve bütünlüğe verdiği önemle tanınan ünlü şair, şiir ve çocuk kitaplarının yanı sıra günlük, roman, deneme ve tiyatro eserleri kaleme aldı. 7 Haziran 1987’de vefat eden ünlü şair için “Zarifoğlu Haftası Etkinlikleri” düzenleniyor.