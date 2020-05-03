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Yerel

Güvercin için 15 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüler! Yakınları zanlının evini ateşe verdi

Gaziantep’te 15 yaşındaki genç ile 4 kişi arasında güvercin alışverişi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 15 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürülürken, haberi alan yakınları da cinayet zanlısının evini ateşe vererek yaktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 09:46:00 -
Güvercin için 15 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüler! Yakınları zanlının evini ateşe verdi

Gaziantep'te Tamer Yiğit (15), güvercin alışverişi nedeniyle tartıştığı kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden gencin yakınları cinayet şüphelisinin evini ateşe verdi.

Genci bıçaklayarak öldürdüler

Olay, akşam saatlerinde Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tamer Yiğit ve kimliği öğrenilemeyen 4 kişi güvercin alışverişi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişinin bıçak darbeleri ile yaralanan Tamer Yiğit, kanlar içerisinde yığıldı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekipleri tarafından Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne götürülen talihsiz genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Zanlının evini ateşe verdiler

Acı haberi alan Yiğit'in yakınları ise cinayeti gerçekleştirdiği düşünülen 1 kişinin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin ateşe verilen evi kısa sürede söndürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

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