  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Güvercin beslerken kurşun yağmuruna tutulan genç öldü!
Yaşam

Güvercin beslerken kurşun yağmuruna tutulan genç öldü!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 23:58:00 - 2024-05-31 00:10:40

Küçükçekmece’de boş arazide güvercin beslerken kurşun yağmuruna tutulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında kimliği belirsiz, yüzleri maskeli iki şahıs boş arazi de güvercin besleyen İsmail Geleç’e ateş etmişti.

Defalarca ateş eden şüpheliler, geldikleri araca geri binerek olay yerinden kaçmıştı. Geleç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23