Güvenlik kamerasına yansıdı: Maltepe’deki 7 katlı bina böyle çöktü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binada yaşanan çökme anları saniye saniye kaydedildi.
Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü.
Binada kalanların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmasıyla enkaz altından biri çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Çalışmalar sürerken binanın çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 7 katlı binanın ilk 3 katının çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.