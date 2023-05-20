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Sosyal Medya Güvenlik kamerası olmasa kimse inanmaz! Böyle kaza görülmedi
Sosyal Medya

Güvenlik kamerası olmasa kimse inanmaz! Böyle kaza görülmedi

Yeniakit Publisher
2023-05-20 23:53:00 -
Güvenlik kamerası olmasa kimse inanmaz! Böyle kaza görülmedi

Kaldırımda yürüyen bir kişinin yürürken takılarak düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan kaza anı "güvenlik kamerası olmasa kimse inanmaz" dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan bir kaza anının görüntüsü viral oldu.

Görüntülerde bir adamın yere takılıp dengesini kaybederek yol kenarında duran başka bir adama  çarpma anı yer aldı.

Ucuz atlatılan kaza görüntüsü sosyal medyada viral olurken, o anlar "güvenlik kamerası olmasa kimse inanmaz" dedirtti.

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