Güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
Adıyaman'da banka güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kapcami Mahallesi'nde 30 Eylül'de bir bankada güvenlik görevlisine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar M.K, Ö.M. ve Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Kapcami Mahallesi'ndeki bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan Dağ, iş yerinin önündeyken silahlı saldırıya uğramıştı.