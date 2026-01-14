Güvenlik gerekçesiyle yasak: Çin’den ABD ve İsrail yazılımlarına fren

  • İSTANBUL
Çin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yerli şirketlere ABD ve İsrail menşeli yaklaşık bir düzine siber güvenlik yazılımının kullanımını durdurma talimatı verdi.

Çinli yetkililer, ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle yerli şirketlere yaklaşık bir düzine Amerika ve İsrail menşeli siber güvenlik yazılımını kullanmayı bırakmaları yönünde talimat verdi. Yeni yasa, Pekin ile Washington arasındaki artan ticaret ve diplomatik gerilimlerin teknoloji alanındaki yansımalarından biri olarak konumlanıyor.

Reuters’in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Broadcom’a ait VMware, Palo Alto Networks ve Fortinet gibi ABD’li şirketlerin yazılımlarının yanı sıra İsrail merkezli Check Point Software Technologies ürünleri de yasak kapsamına alındı. Pekin, bu yazılımların “gizli bilgileri toplama ve yurt dışına iletme riski” taşıdığına dair ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe gösterdi.

Ancak kaç şirketin resmi bildirim aldığı ve talimatın detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Pekin yönetimi, bu hamlesiyle yabancı teknolojilere olan bağımlılığı azaltma stratejisi de izliyor; özellikle siber güvenlik ve yarı iletken gibi kritik teknolojik alanlarda yerli ürünlere yönelmeyi teşvik ediyor. Bu kapsamda daha önce 360 Security Technology ve Neusoft gibi yerel alternatifler öne çıkmıştı.

Kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ziyaretinin beklendiği bir dönemde gelmesi diplomatik ilişkiler üzerinde de ek bir baskı oluşturuyor. Adı geçen şirketlerden, Çin Siber Uzay İdaresi’nden ya da Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

