Güvenlik açığı mı, güven sorunu mu? Kripto paralarda endişeler aşılmadı

Kripto para birimleri 'yeni normal' haline gelirken, Kaspersky tüketicilerin bunları kullanmaya yönelik tutumlarını incelemek amacıyla bir anket düzenledi. Katılımcıların %81'i şu anda kripto paraya sahip olduklarını ve %55'i kripto paraları nasıl kullanacaklarını iyi bildiklerini söyledi. Araştırmada ayrıca, tüketicilerin neredeyse yarısının kriptonun alışverişin geleceği olduğuna inandığı ve günlük ödeme seçeneği olarak kullanılmasından mutluluk duyacağı ortaya çıktı.

Hangi alanlarda kullanılmak isteniyor?

Katılımcıların yaklaşık yarısı (%44) kripto ödemelerinin online alışverişte yaygın bir tercih haline geleceğine inanıyor. Ayrıca, katılımcıların çoğunluğu (%87) gelecekte kripto ile çevrimiçi ve çevrimdışı alışveriş yapma konusunda rahat olduğunu söylüyor. Tüketiciler kriptoyu video oyunları (%65), oyun içi satın almalar veya yükseltmeler (%47) gibi amaçlarla kullanmak istiyor. %54'ü özel klavye gibi oyun ekipmanı satın almak için de kullanmayı istediğini belirtiyor. Katılımcılar %46’sı giysi ve yüzde %38’i yiyecek satın almak için kripto para kullanmak istediklerini söylüyor.

Kripto paraların kullanımıyla ilgili endişe ve risklere gelince, katılımcıların %43'ü volatilite ve dolandırıcılıktan bahsediyor. Potansiyel güvenlik açığı algısı, bazı müşterilerin kripto para birimini nasıl koruyacaklarından emin olamamalarına ve bu nedenle de kullanma ihtimallerinin azalmasına neden oluyor.Kaspersky uzmanları kripto kullanımı hakkında şu ipuçlarını paylaşıyor:

Bu önlemleri almalısınız!

Her zaman web cüzdanının adresini doğrulayın. Bir internet bankacılığına veya Web cüzdanına giden bağlantıları takip etmeyin. Göndermeden önce, alıcının adresini (en azından ilk ve son karakterlerini) kontrol edin. Gönderilen miktarı ve ilgili ücretin boyutunu iki kez kontrol edin.Kripto cüzdanı kaybettiğinizde veya şifrenizi unuttuğunuzda kurtarmanızı sağlayacak anımsatıcı bir cümleniz olsun.Kripto yatırımı yaparken sakin olun ve bilinçli kararlar verin. Aceleci davranmayın veya paniğe kapılmayın.Kripto yatırımının çok riskli olduğunu her zaman hatırlayın. Kaybetmeye hazır olduğunuzdan daha fazla yatırım yapmayın.



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